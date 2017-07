Kuidas kanda hoolt ampli- ja ripptaimede eest?

Raskuse küsimus

Märja mullaga täidetud lillepott võib olla väga raske. Enne kui poti lae või seina külge riputad, peaksid veenduma, et see korralikult raskust kannatab, vahendab The Spruce. Samuti ei tohiks konkse lihtsalt seina sisse või lakke kruvida – kindlasti tuleb kasutada tüübleid. Kui sul juba vana konks seinas või laes olemas on, peaksid seda enne kasutamist kindlasti testima.

Rippuv taim siseruumis / http://lobsterandswan.com

Põranda ja mööbli kaitsmine

Rippuvad taimed võivad tekitada probleeme, aga kõige suuremaks mureks on ilmselt vee äravool. Kui terrassidel ja rõdudel ei tekita see veel suurt muret, siis siseruumides võib see rikkuda kogu põranda ja mööbli. Selle lahendamiseks on kaks head nippi:

välimine pott on täielikult suletud ja selles pole ühtegi äravooluauku. Selle külge on kinnitatud kas nöörid või ketid, mille abil taim ripub. Kinnise poti sisse tuleb paigutada teine, taimega pott, milles on ka äravooluaugud. Samuti on sellisel juhul lihtne rippuvat taime välja vahetada. Kinnitatud lillepoti alus: teine võimalus on osta või ise kinnitada lillepoti alus poti külge. Seda saab teha näiteks nööri või traadiga. Sellisel juhul ei tohi taime aga kindlasti üle kasta – muidu voolab mudane vesi üle aluse.

Kastmine

Amplitaimede kastmine on nende kasvatamise puhul kõige keerulisem. Üks võimalus on meisterdada lihtne plokisüsteem, mille abil taime madamale saab tõmmata. Ilmselt ei viitsi aga suurem osa koduomanikest sellist projekti ette võtta. Niisiis on lihtsaim viis kasutada redelit või pika tilaga kastekannu. Kui rippuv taim paikneb toas, on vahel mõttekam viia lill kastmise ajaks hoopis õue.

Pea meeles, et tubades on kõrgemal soojem ja kuivem õhk kui põrandate lähedal. Niisiis vajavad rippuvad taimed tihti rohkem vett kui teised.