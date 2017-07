Juuni vaadatuimad kinnisvarakuulutused pakuvad üllatuse

«Kui portaalis on näha, et korterite pakkumishinnad trügivad vaid tõususuunas, siis ei ole imestada, et üha rohkem piilutakse majade poole. Juunikuu kõige vaadatumate kuulutuste edetabelit ilmestab paljuski igasuvine trend, kus üha rohkem vaadatakse maju. Otsitakse maakodusid ja suvilaid, aga ka omale uut kodu aia ja hooviga, kus suveõhtutel mõnus väljas istuda oleks,» ütleb kinnisvaraportaali KV.EE turundusjuht Kristiana Põld.

1. Endise peaministri kodu, hind 279 000 eurot

/ KV.EE

Taavi Rõivase ja Luisa Värgi majaosa Tallinnas Wismari tänaval on endiselt müümata. Huvi selle vastu näib olevat aga suur, sest tegu on vaadatuima kuulutusega portaalis.

2. Mereäärne oma järvega maja Harjumaal, hind 320 000 eurot

/ KV.EE

Teisele kohale jäi huvitav pakkumine Harjumaal: oma järvega mereäärne maja Keila vallas Harjumaal. Tegu on õdusa ja hubase maakoduga.

3. Ridaelamuboks Rae vallas Harjumaal, hind 174 500 eurot

/ KV.EE

Nelja magamistoaga ridaelamuboks, mis valminud 2007. aastal. Hinna sisse kuulub osaliselt tehnika ja mööbel, mis majas praegu kasutusel.

4. Eramaja Tartu linnas, hind 314 999 eurot

/ KV.EE

Kuuetoaline 2007. aastal ehitatud eramaja Tartus Maarjamõisas otsib uut omanikku. Maja muudab eriliseks tagahoovis terrassi vahetus läheduses asuv välibassein.

5. Ott Leplandi kodu Kristiines, hind 299 000 eurot

/ KV.EE

Ott Lepland müüb oma 2015. aastal valminud ridaelamuboksi, kus ruumi suurele perele. Üldpinda on üle 200 ruutmeetri.