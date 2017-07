«Igal kodul oma lugu»: Lasnamäe korteri hämmastav ümbersünd

Kui Suviliis Sakk uut kodu otsima hakkas, välistas ta esmalt nii Lasnamäe kui ka paneelmajad. Ent selle 40ruutmeetrise korteri puhul ahvatles teda väljavaade, kui palju annab korteriga tegelikult ette võtta. Tegemist oli tüüpkorteritega, kus väikese pinna kohta palju liigendust, kuid nutikalt lähenedes tekkis remondi tulemusena juurde avarust ja valgust, mida seal varem ei olnud.

Korter remondi ajal. Foto: Kanal11

Endise köögi kohal asub nüüd magamistuba ja mitmed seinad võeti maha, et vannituba avaramaks muuta. Remondi käigus krohvi alt avastatud tellistega kaetud sein on nüüd aga osa korteri sisekujundusest.

Suure osa tööst tegi Suviliis ära sõprade ja pere abiga, sest nii sai muidu remonditöödeks mineva raha suunata materjalidesse. «Tuleks julgeda vahel võtta suurem tegemine ette. Siis saad tõesti sellise asja nagu tahad,» on Suviliis veendunud lisades, et ise tehes läheb töösse nii palju armastust ja hoolt sisse, et seda on ka kohe ka kodus tunda.

Mida korteris aga täpselt tehti ja kui palju erineb kodu algsest tüüp-korterist, sellest pikemalt «Igal kodul oma lugu» saates, Kanal 11s täna kell 20:05.