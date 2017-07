5 asja, mida sisekujundajad sinu kodu juures tegelikult märkavad

Põrandad

Kohe kui Shelly kellegi koju astub, märkab ta esimesena seda, mis on tema jalge all. «Põrandakate on üks suurim kodu kujundav element,» räägib sisekujundaja. «Kui näiteks vaipkate on vana ja kulunud, alandab see minu silmis kohe kodu väärtust.»

Selle asemel, et hoida alles vana põrandakatet, soovitab Shelly investeerida uude ja huvitava mustriga vaipa või hoopis paigaldada särtsakat värvi puitpõrand.

Seinad

Kui põrand saab üle vaadatud, märkab Shelly seinavärvi ja selle lõppviimistlust. «Õige värvi kasutamine mõjutab palju,» arvab naine. Sisekujundaja sõnul jätab näiteks läikiv lõpptulemus odava mulje. «Eelista tubade värvimise puhul alati matte toone,» soovitab Shelly. Lisaks tuletab naine meelde, et külalistel jäävad silma ka lohakad värviääred – niisiis veendu, et teibid enne seinte värvimist liistud ja laed alati korralikult ära.

Laed

Veel üks asi, mida sisekujundajad märkavad on lagi. «Isegi kui ülejäänud tuba on maitsekalt sisustatud, rikub vana lagi tihti kogu toa mulje,» märkis Shelly. «Kui tahad oma kodule lisaväärtust lisada, silu oma krobelised laed ja värvi need ühtlaselt heledaks. Sellisel juhul ei teki laes ka varje ja tuba tundub avaramana.»

Krobeline lagi võiks tegelikult olla sile ja ühtlane / www.flickr.com

Õiges suuruses mööbel

Paraja suurusega mööbel on asi, mis sisekujundajatele kindlasti silma jääb. «Vaata, et sinu mööbel poleks kodu jaoks liiga suur või hoopis nii väike, et näeb suures toas miniatuurne välja,» rääkis Shelly.

Selleks, et suur sektsioonkapp pisikese toa nurgas hea välja näeks, peab olema kujundus ikka väga korralikult planeeritud. Samuti ei sobi kuidagi õbluke öökapp massiivse voodi kõrvale.

Segadus

Asi, mis sinu kodus kõigile silma jääb, on segadus. «Kui keskpärane kodu on puhas ja koristatud, näeb see kordi parem välja ka eriti trendikatest eluasemetest. Samuti mõjutab räpane kodu seal elavaid inimesi vaimselt,» rääkis sisekujundaja.