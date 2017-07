Fotod: naabriga maja vale värvi pärast tülli läinud mehe kummaline kättemaks

Ameeriklane Brian Juel pole oma naabrite Cindy ja Brian Zechenellyga kohtunud sellest ajast peale, kui nonde lilla maja valmis sai, vahendab Daily Mail. Juelile ei meeldinud sellist tooni maja tema naabruskonnas.

Mis täpselt naabrite vahel tänaseni toimunud on, ei ole teada. Silmast silma polevat nad aastaid kohtunud, kuid tuha all hõõguvat tüli siiski kogu aeg.

Küll aga võttis Brian Zechenelly ühel hetkel kätte ja niitis oma maatükile muru sisse väga konkreetse sõnumi oma naabrile: "A-hole!" ja selle juures nooleke, mis viitab Jueli maja poole. Eestikeeli nimetab Zechenelly oma naabrit viisakamalt öeldes jobuks või lollpeaks.

Millalgi 2011. ja 2013. aasta vahepeal murusse niidetud sõnumi kohta pole teada, kas see tänase päevani seal ilutseb, kuid internetist on see endiselt väga hõlpsalt leitav.

Zechenelly loomingut on kõigil võimalik Google Earthi abil imetleda.

/ Reddit

Juel on naabri viha aga üsna teenimatult vaid enda kaela saanud: tõsi, tema oli küll see, kes Zechenellyde lilla maja vastu allkirju koguma hakkas, kuid alla kirjutasid petitsioonile tervelt kaksteist naabruses elavat perekonda.