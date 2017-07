Naine ostis oma müügis oleva kodu teist korda uuesti ära

«Mõistsin, et tegin suure vea alles siis, kui oma maja välisukse viimast korda sulgesin,» kirjutab austraallanna Julie Nance kinnisvaraportaalile Domain.

Julie proovis end rahustada faktiga, et tema pere liigub eelmisest kodust vaid mõni tänav edasi. Naise sõnul ei tundunud see esialgu üldsegi hirmus, kuna nii tema kui ta abikaasa olid oma elu jooksul kolinud umbes 14 korda.

«Viimases kodus elasime kokku lausa 13 aastat. See oli maja, kus meie pojad üles kasvasid ja kus oli filmitud suur osa meie pere koduvideotest,» rääkis Julie. Maja oli heas seisus juba siis, kui nad sinna perega alles kolisid. Aastate jooksul muutus eluase aga veelgi rohkem nende nägu. Siis aga tegid nad midagi endalegi ootamatut ja müüsid maja maha.

Naise sõnul oli kolimine tegelikult põhjendatud: uut eluaset läks vaja selleks, et Julie ema saaks kolida nende uue maja väikesesse kõrvalhoonesse. Vanas majas sellist võimalust ei olnud. «Minu isa ja tädi surid vaid mõnekuuse vahega ja see mõjutas minu ema väga rängalt,» selgitas Julie. «Kui nägime, et meist paar maja edasi oli müügis üks kõrvalhoonega maja, teadsime kohe, et peame selle ära ostma. See andis meile võimaluse ema kõrval olemiseks ja tema toetamiseks.»

Niisiis kolisid omavahel kokku kolme generatsiooni esindajad ja pere sõnul töötas kõik plaanipäraselt. Pojad kasvasid suureks ja Julie ema oli neile alati abiks.

Kuigi majal ei olnud tegelikult midagi viga, tundis Julie siiski, et see polnud nende perele mõeldud. «Tegime remonti, vahetasime tube omavahel ja tõstsime kogu aeg mööblit ringi. Sellest hoolimata tundsime vanast majast kogu aeg puudust ja sellest mööda jalutades hakkas südamel alati raske,» rääkis naine.

Mõni aasta hiljem otsustas Julie ema, et ta on valmis taas üksi elama ja soovib kolida tagasi oma vanasse korterisse, mida ta seni välja üüris. «Mu ema oli saanud palju tugevamaks ja tundis ennast taas iseseisvana,» rääkis naine.

Ema väljakolimisest ei läinud mööda palju aega, kuni maja välisuksel kostis koputus. Ukse taga seisis pere eelmise kodu ära ostnud mees, kes pakkus Juliele maja uuesti müügiks. «Kohtusin millalgi ta naisega ja väitsin talle, et kahetsesime oma maja maha müümist,» rääkis Julie. Nüüd tuli välja, et maja plaaniti uuesti müüki panna ja enne maakleri palkamist tahtis omanik maja uuesti Juliele pakkuda.

Julie võttis pakkumise kohe vastu: «Ma ei kahelnud sekunditki. Seda ei teinud ka minu abikaasa ega pojad,» meenutas naine.

«Inimesed väidavad, et emotsioonid mõjutavad kinnisvara puhul nii mõndagi ja me mõistsime, et see vastab tõele,» ütles naine. Kohe, kui pere vanasse majja tagasi jõudis, tundsid nagu oleks nad naasnud tagasi koju. «Sa ei oska asju väärtustada nii kaua, kuni nendest ilma jääd,» jagas Julie tarkuseteri.