10 uskumatut eset sinu kodus, mida kindlasti järelturul müüa tasub

Katkised rasvakriidid

Eriti lastega peredes tekib pikapeale paras ports katkisi rasvakriite, millel ei näi küll mingit väärtust olevat. Ebays on kotitäis selliseid läinud müüki 20 euroga. Inimesed kasutavad rasvakriitide juppe nimelt omanäoliste kunstiteoste loomiseks.

Tühjad munakarbid

Mida rohkem inimesed tagaaedades kanu peavad, seda enam ihalevad nad endale tühje munakarpe. Portsu karpide eest võib saada mõnusa tööpäevase lõunasöögi raha.

Tühjad titetoidupurgid

Plekist tühjad purgid on sisekujundajate seas eriti minev kaup: neid kasutatakse näiteks köögis maitseainetopsidena. Korraliku koguse purkide eest võib teenida kena kopika.

Tühjad parfüümipudelid

Kolm tühja Chanel no 5 pudelit müüdi eBays käesoleva aasta märtsis 40 dollari eest.

Männi- ja kuusekäbid

Eriti minev kaup jõulude paiku, mil inimesed tahavad neist kaunistusi meisterdada. Palju raha käbidega küll ei teeni, aga mõne euro ikka saab ja kui kuusk või mänd endal aias kasvab, siis miks mitte võimalust kasutada?

Vanad ajakirjad

Olenevalt kogusest lähevad vanad ajakirjad järelturgudel kaubaks isegi mitmekümne euroga. Nii et tasub alles hoida ja korraga müüa.

Katkised kodumasinad

Väiksemad katkised kodumasinad - rösterid, kohvimasinad ja muu taoline - tasuks kindlasti järelturule müüki panna. Inimesed ostavad neid suurima heameelega puuduvate varuosade saamiseks.

Tühjad veinipudelid

Järjekordne hitt isetegijate seas - palju ei maksta, aga pisut ikka.

Poolikud lauamängud

Kui sul on kodus Monopoly, millest pooled jupid puudu, pane see tingimata müüki - kusagil on keegi, kellel puudu just need osad, mis sul olemas.

Katkised riided

Katkiste riiete tervete pähe müümine on väga näotu tegu, aga kui pakud neid ausalt kaltsu pähe, siis võid väga suure tõenäosusega leida mõne kaltsuvaibavalmistaja või teise käsitöölise, kellel katkisi riideid loominguks väga vaja.

Väga vanad telefonid

Need on lihtsalt juba rariteedid, mida kollektsionäärid endale himustavad. Parimad palad on mõistagi kasutamata telefonid, aga ka kasutatud eksemplaride eest on päris korralikke summasid kasseeritud.

