Fotod: avar Tartu katusekorter, mis on suurem kui paljud eramajad

Karlova linnaosa südames ootab uut omanikku eksklusiivne ja elegantse sisekujundusega korter. Kodu on väga hea planeeringuga ja valgusküllane. Majas on kolm korrust ja antud korter on maja terve kolmas korrus. Korter on tegelikult aga planeeringult läbi poole korruse tasapinna.

Korteri põrandaid katab naturaalne saare parkett. Samuti on ehituse käigus taastatud maja algsed materjalid ja sisekujunduses kasutatud palju looduslikku paekivi.

Maja on ehitatud 1926. aastal ja selle viietoalise korteri üldpind on lausa 255 ruutmeetrit. Korteris on pikk koridor, kööktuba, kaks elutuba, kaks magamistuba ja üks tuba erineva tasapinnaga, kust avaneb juurdepääs ka rõdule. Lisaks on veel avaras korteris mullivanniga vannituba, mille juurde kuulub ka saun.

Korteri ostmisega saab osaliselt kaasa ka kogu olemasoleva mööbli. Samuti jääb sinna kvaliteetne köögimööbel koos integreeritud tehnikaga.

Uhke viietoaline korter on müügis 189 000 euroga. Vaata kuulutust lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.