Tuletame meelde: aias tegutsevate siilidega tuleb olla ettevaatlik

Kuna inimesed aedu ja haljasalasid liiga korda sätivad, on siilidel raske endale elupaika leida. Seepärast tasub end kord juba sisse seadnud siiliperet väga hoida ja teha kõik endast olenev, et see kasulik loom - tarbib toiduks mitmesuguseid kahjureid - sinna ikka pidama jääda tahaks. Selleks tuleb hoida siilile sobivaid elutingimusi ja pakkuda loomale lisatoitu. Siin aga teevadki paljud teadmatusest suure vea: siilile antakse vanast harjumusest piima, mida üldse teha ei tohiks.

Piim võib siilile põhjustada kõhulahtisuse, mis nõrgale loomale võib eluohtlikuks kujuneda. Pole tähtis, et siilidele on ju alati piima antud, nagu paljud ütlevad. Paraku ei olnudki inimesed endistel aegadel piima kahjulikkusest okkalisele sõbrale lihtsalt teadlikud ja tegid enda teadmata talle piima jootes loomale karuteene. Teadmised täiustuvad ja nüüd, mil on selgunud, et piim siili toidulauale kuuluma ei peaks, tuleb sellest kinni pidada.

Heaks lisatoiduks siilile on kassikrõbinad, muna, loomseid toidujäätmeid, joogiks pakkuda lihtsalt puhast vett. Ka kala ei tasuks siilile anda, sest looduses ta sellist toitu kätte ei saa ja see pole talle omane.

Üldiselt tasuks lisatoiduga olla mõõdukas, sest mida rohkem siil inimese käest toitu saab, seda vähem hävitab ta aiast kahjureid.

Allikad: TreeHugger.com, CountryLiving.com