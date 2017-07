Tasub teada: kuidas käituda laastava maasikahaiguse korral

«Maasika-fütoftoroos (Phytophthora fragariae Hickman var. fragariae) on taimehaigus, mille puhul tõrjeabinõude rakendamine on kohustuslik, kui ta esineb istutamiseks ette nähtud maasika taimedel,» selgitas põllumajandusameti paljundusmaterjali büroo juhataja Ljudmila Kerge. Nakatunud maasikataimede sissetoomine ja levitamine on kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides keelatud.

«Lisaks istutamiseks ettenähtud taimede kontrollimisele on põllumajandusamet läbi viinud seireid alates 2004. aastast ka maasika tootmisistandustes ja seni nimetatud ohtlikku taimekahjustajat Eestis leitud ei ole,» sõnas ametnik.

Marju haigus ei kahjusta

Maasika fütoftoroosi esinemise kahtluse korral istutamiseks ette nähtud maasika taimedel tuleb ametit teavitada ning saata lühiinfo haigustunnuste kohta, võimalusel ka fotod. Vajadusel võetakse haigustunnustega taimedelt proov ja saadetakse laborisse analüüsimiseks.

Lõpliku taimede nakatumise või mittenakatumise ohtliku taimekahjustajaga kinnitab laborianalüüs. «Positiivse ehk kinnitatud maasika-fütoftoroosi laborianalüüsi vastuse korral tunnistatakse taimed saastunuks ja taimede hävitamine on kohustuslik,» sõnas Kerge.

Piirangud kehtestatakse ainult maasikataimede tootmiskohtadele. Marjatootmises piiranguid seadusega ei kehtestata. Saastunud taimedelt saadud marjadega fütoftoroos ei levi.

Karmid reeglid

Saastunud maatükil on keelatud kasvatada maasikataimi ja kasvatada või pinnases säilitada ümberistutamiseks ettenähtud taimi. Saastunud maasikataimi ja taimeosi on keelatud viia väljapoole saastunud maatüki või rajatise piire ja turustada või kasutada paljundusmaterjalina.

Saastunud mulda, komposti ja taimejäätmeid on keelatud koguda, vedada ja kasutada väljaspool saastunud maatüki piire. Saastunud maatükil rakendatakse tõrjeabinõusid maasika-fütoftoroosiga saastatuse tuvastamisele järgneva 15 aasta jooksul.

Ohtlik taimekahjustaja levib taimedega, kastmisveega, tööriistadega ja põllutöömasinatega. Haigusetekitajast vabanemiseks saastunud taimed hävitatakse, desinfitseeritakse maatüki harimiseks kasutatud tööriistad ja masinad ning saastunud maatükil rakendatakse tõrjeabinõud.