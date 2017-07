Video: kas julgeksid elada selles pöörase asukohaga kodus?

Kolmnurkne A-kujuline maja on kavandatud otse kaljuservale nii, et selle üks külg laskub koos kaljuga.

Arhitekt Matthias Arndt projekteeris selle ühe väljakutse raames. Mööda kaljuseina laskuvas seinas on rida aknaid. Akende taha jääb köök, elu- ja söögituba ning nendest avanev vaade on üsna hirmuäratav: jalge all polekski nagu muud kui õhk ja langev kaljusein.

Majja sisse pääseb lühemas seinas oleva ukse kaudu, sissepääs avaneb keskmisele korrusele, kus asub ka magamistuba.

Paraku pole maja siiani veel ehitama hakatud, tegu on kontseptsiooniga ja asukoht on väljamõeldis, kuid lootust on, et ühel päeval see ka teoks saab. Kas elaksid sellises kodus?