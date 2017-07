Fotod: vaata, mis veidral põhjusel ei taha keegi seda kodu osta

Nimelt on bussipeatus sellele Inglismaal müüdavale kodule nii lähedal, et koduuksest väljumine on peaaegu võimatu, vahendab Metro. Kuigi bussipeatus on otse maja ees, tuleb sinna jõudmiseks hüpata esmalt üle põõsaste ja raudaia.

/ SWNS.com/Scanpix

Derbyshires paiknev kodu on ametlikult ligipääsematu ja kõik potentsiaalsed ostjad saavad seda vaatamas käia ainult läbi tagaukse.

Naabermajas elav Julie Newing rääkis Nottingham Postile, kuidas märkas uut bussipeatust vaid mõned päevad tagasi ja ei suutnud oma silmi uskuda. «See on uskumatu! Majaelanik ei jõuaks isegi bussile, sest bussipeatus blokeeriks tema teed,» naerab Newing. Naine tegi bussipeatusest pildi ja postitas selle Facebooki - mõne päevaga levis pilt nagu kulutuli.

/ SWNS.com/Scanpix

Hetkel on kahetoaline kodu müügis 140 000 naela, ehk 157 220 euroga. Kinnistu müümisega tegelev maaklerifirma väidab, et kuigi praegu peab majja jõudmiseks minema läbi tagumise aia, siis varsti pääseb kodule ligi ka peauksest. «Bussipeatuse liigutamisega juba tegeletakse,» selgitab Burchell Edwardsi pressiesindaja.