Galerii: Lohusalus otsib uut omanikku üks eriti luksuslik ja kaasaegne mõis

Tõeliselt nüüdisaegne mõis asub Lohusalus vaid 200 meetri kaugusel merest. Mõis paikneb hektarisuurusel krundil ja hõlmab endas suurt peamaja, külalistemaja ja abihooneid.

Mõisamaja on ehitatud aastal 2012 ja viimistlusel on kasutatud vaid kvaliteetseid materjale. Majas on kõrged laed ja luksuslikult avarad toad.

Kodu on müügis kolme miljoni euroga. Vaata lähemalt KV.ee kinnisvaraportaalist.