Vana vanni taastamiseks on erinevaid viise

Emailimine

«Kuumemailimist Eestis ei tehta. Küll värvitakse vanne emailvärviga klientide kodus,» selgitas restaureerimistöödega tegelev Kalle Kase Antiigiveebist. Mehe sõnul on paar aastat tulemus täitsa rahuldav aga pikapeale kipub värv kolletuma.

Emailimistöödega saadakse enamasti hakkama ka ise – selle jaoks on ehituspoodides müügil eraldi emaileerimiskomplektid. Vanni emailimiseks tuleb vann üle lihvida liivapaberiga, augud täita spetsiaalse pahtliga, vann korralikult ära puhastada ja seejärel emailikiht näiteks poroloonrulliga vannile kanda. Emailida tuleks vanni kaks korda, vahepeal peab aga kihtidel laskma kuivada.

Akrüülimine

Kase sõnul on võimalik vanne ka akrüülida. Akrüülimise puhul jääb enamasti tulemus parem ja vastupidavam kui emailimisel. Parima tulemuse saamiseks soovitatakse akrüülimist lasta teha pigem spetsialistil.

«Esiteks tuleb pind puhastada ja matistada. Seejärel saab emailitäkked pahtliga parandada. Pärast seda saab pinna üle akrüülida,» selgitas Kase. «Seda kõike saab teha ühe päevaga. Teisel päeval saab paigaldada tagasi äravoolu ja ülevoolu torud. Ja siis võiks siiski oodata kaks kuni kolm päeva, et akrüülimass saavutaks lõpliku tugevuse,» soovitas mees.

Pulbervärvimine

Emailimine ja akrüülimine pole aga ainukesed lahendused. Vana vanni on võimalik üle värvida ka pulbervärvidega. «Olen lasknud ühel vannil ahjus pulbervärvimises käia,» rääkis Kase oma kogemustest. «Pärast värvimist sõitis vann kuumast ahjust läbi. Kaks aastat pärast värvimist oldi tulemusega väga rahul.»

Pulbervärviga taastamise miinuseks peab mees seda, et vann tuleb alguses vanast emailist pritsidega täielikult puhastada. «Samuti jääb pind veidi krobeline ja värv jälgib konarlusi,» hoiatas Kase.

Vann-vannis

Veel üks viis vanade vannide taastamiseks on uue akrüülvanni paigaldamine vanasse vanni. See on teiste valikute kõrval küll kõige kulukam protsess, kuid plastikvanni paigaldamine võtab aega vaid mõned tunnid. Akrüülvannid peavad vastu ligikaudu 15 aastat.