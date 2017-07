Naist tabas müüki pandud kodu üle vaatama minnes väga ebameeldiv üllatus

Ameerika Ühendriikides Georgia osariigis oma kodu müüki pannud Dena Everman läks majale viimast pilku heitma, kui teda tabas väga ebameeldiv üllatus, vahendab Country Living.

Ta avastas, et maja aken on puruks löödud ja majas elavad inimesed, kes keelduvad sealt lahkumast. «Ehmusin muidugi väga, aga olin kindel, et tarvitseb mul vaid politseisse helistada, kui probleem lahendatakse. Suur oli minu üllatus, kui selgus, et siin osariigis kehtib endiselt mingi iidne absurdne seadus, mille järgi on inimestel õigus elada võõral pinnal seni, kuni meil endil õnnestub nad sealt välja tõsta!» räägib ärritunud koduomanik.

Dena on veendunud, et kahelapselisel perel pole mingit õigust tema kodus elada. Pereema Tamera Pritchett on aga teist meelt: ta leidis maja kuulutuse sarnasest keskkonnast nagu osta.ee. Kuna sealsed seadused seda võimaldavad, saatis ta enda allkirjastatud üürilepingu blanketi faksiga Denale ja eeldas pisut rutakalt, et sellega on asjad otsustatud ja neil õigus üüripinnale kolida.

Dena aga kinnitab, et tal pole mingit plaani maja üürida, ta tahab selle maha müüa. Dena peab Tamera ja tema pere kohtu abil välja tõstma, see protsess võib aga võtta kuni kuus nädalat. Samal ajal ei saa naine maja aktiivse müügiga tegeleda, sest väga raske on kolmandatele isikutele seletada, miks, kuidas ja kui pikalt elab tema müüdavas majas sees võõras perekond.

Kas sul on kogemust sarnaste puuküürnikega? Kuidas olukord lahenes? Kirjuta meile sellest anonüümselt SIIT või Facebooki-lehe kaudu.