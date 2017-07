Odav versus kallis: kas sina saad aru, kumb vaip on kallim?

Pildil on kaks vaipa, mis on üpris sarnase disainiga. Nende suurimaks erinevuseks on aga see, et üks neist maksab üle tuhande euro rohkem.

Mis sa arvad, kumb neist maksab 1300 eurot ja kumb 240 eurot?

/ Tootjate fotod

Kui pakkusid, et vasakpoolne vaip on kallim, oli sul õigus. Tegu on Restoration Home vaibaga, millel on hinnaks on 1309 eurot.

Parempoolne vaip pildil on odavam alternatiiv. Selle hinnaks on 244 eurot.

Kumma vaiba sina endale soetaksid?