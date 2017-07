Kasulik juhis: kuidas tuleb erinevaid kangaid tegelikult triikida

Puuvill: triigi tugeva kuumusega, kui kangas on veel veidi niiske. Vajadusel kasuta auru ja veepritsi.

Linane riie: linasest riideid triigi pahupidi keeratuna. Linase riide puhul tasub kindlasti kasutada veeauru ja pritsi, et kangas niiskena püsiks.

Vill: Villased riided peaks triikides olema pahupidi. Triikraud sätestatud aga keskmisele kuumusele. Kui tahad eriti hoolikas olla, kasuta raua ja riide vahel veel eraldi õhukest kangast.

Siid: Siidi tuleb triikida vaid pahupidi ja madalal kuumusel. Samuti tasuks seda teha kohe pärast pesemist, kui riie veel märg on. Auru või veepritsi kasutamine pole aga soovitatav.

Polüester: Triigi riideid kui need on veel niisked. Triikraud peaks olema keskmisel kuumusel. Vajadusel võib kangast veega pritsida, kuid vältida tasub aurutamist (see võib jätta kangale plastmassiliku läike)

Nailon: Nailon peaks olema triikides kuiv. Soovituslik on kasutada vaid madalat kuumust. Triikimisel võib küll vett kangale pritsida, kuid vältida tasub aurutamist.

Akrüül: Akrüüli tasub triikida vaid siis, kui kangas on kuiv. Samuti ei tohi seda aurutada, kuid vajadusel võib veega pritsida.

Pits: Pitsist kangaid tuleb triikida vaid kuivalt ja neile ei tohiks ei vett ega auru peale lasta. Samuti tuleks triikraua ja pitsi vahele asetada õhuke ja kaitsev riie.

Samet: sametit ei tohiks kunagi triikida – see nõuab vaid aurutamist.

Kašmiir: Samad sõnad kašmiirile – väldi selle triikimist.