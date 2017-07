Üüritulult maksu tasumata jätmisest tuleks teatada

Maksu- ja tolliameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamäe sõnul peab üürileandja saadava tulu deklareerima ja tasuma sellelt tulumaksu. Tulumaksumäär on Eestis 20 protsenti. «Korterit üürides ei ole vahet, kas seda tehakse kirjaliku või suulise lepingu alusel. Saadud üüritulu maksustamisega peab alati arvestama,» selgitas Liivamägi.

Kinnisvaramaakler Siim Kabeli sõnul on kirjaliku lepingu eelis see, et sinna saab üksikasjalikult üles tähendada, kes maksab kommunaalkulud ja kõik muud tasud, et hiljem ei tekiks arusaamatusi.

Siiski leidub neid, kes tahavad tulumaksu tasumisest kõrvale hiilida. «Paljud korterid on nii-öelda mustal turul, sest need on päranduseks saadud või tühjaks jäänud. Neid ei soovita müüa, vaid hoitakse varuks,» rääkis kinnisvaraanalüütik Tõnu Toompark. Tema arvates võiks näiteks ühe korteri väljaüürimine olla tulumaksuvaba, et inimesed ei kipuks oma tulu varjama.

Seaduse järgi peab siiski tulumaksu maksma iga väljaüüritava ruumi pealt. Neile, kes maksudest kõrvale hiilivad, koputab maksu- ja tolliamet südametunnistusele. «Oleme väga leidlikud ja kahtluse korral valmis kõikvõimalikke asjaolusid kontrollima, seda isegi aastaid hiljem,» hoiatas Liivamägi.

Maksu- ja tolliamet analüüsib Liivamäe sõnul avalikke andmestikke ja reageerib aktiivselt ka vihjeinfole. Kui selgub, et üüritulult ei ole makse makstud, pakutakse inimesele kõigepealt võimalust ise maksudeklaratsiooni parandada. Kui ta sellega ei nõustu, tehakse maksukontroll ja maksuhaldur määrab kindlaks tasuda tulevad maksud.

Vandeadvokaat Sven Veltmanni sõnul käsitletakse maksudest kõrvalehoidmist väärteona ehk maksupettusena. «Jättes üüritulu riigile õigel ajal deklareerimata ja maksud tasumata, kaasneb eraisikule sellega intress tasumata summalt, mis on 0,06 protsenti päevas,» selgitas ta. Peale selle võib algatada väärteomenetluse ja määrata rahatrahvi kuni 300 trahviühikut ehk 1200 eurot.

Kuigi trahvid võivad olla suured ja tagajärjed ebameeldivad, ei pea üürnikud õnneks tasumata tulumaksu pärast muretsema. «Üüritulu deklareerimine puudutab ainult üürileandjat, sest tema on see, kes saab tulu ja peab selle tuludeklaratsioonil deklareerima,» selgitas maksu- ja tolliameti pressiesindaja Mailin Aasmäe. «Kui üürnik arvab, et korteriomanik jätab üüritulu riigile esitamata, võib ta oma kahtlustest julgelt maksu- ja tolliametile teada anda.»

Vandeadvokaat Veltmann soovitas arvestada sellega, et maksuhalduri kontrolli korral võetakse ühendust ka üürnikuga. «Üürileandja ja üürniku omavahelistes suhetes toob maksukontroll tavaliselt kaasa selle, et üürileandja võib survestada üürnikku esitama maksuhaldurile ebaõiget infot, näiteks et üürnik kasutab korterit tasuta,» hoiatas Veltmann.

Kortereid on üüriturul aina rohkem ning Liivamäe sõnul kasvas mullu ka deklareeritud üüritulu võrreldes varasemate aastatega üle 24 protsendi. «Eelmisel aastal hakkas kehtima seadusemuudatus, mille järgi üüritulust kuulub varasema saja protsendi asemel maksustamisele vaid 80 protsenti. Selle tulemusena kasvas ka üüritulu deklareerijate arv võrreldes varasema aastaga 1564 inimese võrra,» selgitas Liivamägi. Kokku deklareeris 2016. aastal üüritulu 6458 inimest summas 15 miljonit eurot, millest maksustati 12,6 miljonit eurot.