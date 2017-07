Viis viga, mida väga paljud toalillede omanikud teevad

Et sina saaksid olla targem ja teiste tehtud vigu vältida ning taimi õigesti kohelda, on võhikutest lillekasvatajate suurimad vead ritta pandud.

1. Lille elutu objektina kohtlemine

Toalill, nagu iga teine taim, on elus ja hingav organism, mis reageerib heale kohtlemisele väga hästi ja, nagu arvata võib, halvale väga halvasti. Kohtle oma toataimi nagu elusolendeid ja näed, kui hästi see neile mõjub.

2. Lille loomuliku kasvukeskkonnaga mittearvestamine

Kui su kodus on väga kuiv õhk, pole kuigi tark hankida endale taimi, mis armastavad eriti suurt õhuniiskust. Või varju eelistavaid taimi kodusse, mis igast küljest päikesele avatud. Lillede hankimisel vali sellised, mis kõige paremini sobivad sinu pakutavatesse tingimustesse.

3. Märja mulla kastmine

Enamik taimi tahab, et muld enne kastmist pinnalt sentimeetri võrra läbi kuivada saaks. Seepärast tuleb mulda alati enne kastmist katsuda: kas see on piisavalt kuiv, et uus veekogus peale valada?

4. Kastmisega piirdumine

Peaaegu kõik toataimed jumaldavad seda, kui nende lehti tolmust puhastatakse ja neid endid aeg-ajalt üleni duši alla viiakse. Mõistagi ei tohi taimi kuuma veega uputada, aga mõnus leige dušš meeldib küll igaühele neist.

5. Liiga sage ümberistutamine

Hea reegel ümberistutamissageduse arvestamiseks on selline: kui taim pärast kastmist ühe-kahe päevaga uuesti läbinisti kuiv on, on tal praeguses potis selgelt liiga kitsas. Uus pott olgu õige pisut vanast suurem. Paljud algajad istutavad entusiasmist taimi liiga tihti ümber ja kasutavad selleks liiga suuri potte ning taimed jäävad põdema.

Allikas: ApartmentTherapy