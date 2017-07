Mis oleks, kui koliks... Tapale?

Miks Tapa?

Tapa on üks hetkel vaat et kiiremini arenevaid linnu Eestis ja seda just tänu sõjaväeosale, mis omal ajal Tapa maine pigem alla viis. Kuna just Tapal veedab oma Eesti-perioodi suur osa NATO sõjaväelastest, on see siiani vaikses tardumuses püsinud linnake ellu ärganud: maju renoveeritakse, avatakse üha uusi toitlustuskohti ja linna üldmuljele pööratakse varasemast oluliselt rohkem tähelepanu.

Tapa ei asu liiga kaugel ei Tallinnast ega Tartust ning mõlemas suunas on siin võimalik mugavalt liikuda rongiga, just raudteesõlme ümber linn omal ajal kujunenud ongi. Auto olemasolu pole siinse elaniku jaoks hädavajalik.

Tapa raudteejaam. FOTO: Meelis Meilbaum / Virumaa Teataja / MEELIS MEILBAUM/VIRUMAA TEATAJA

Mis räägib Tapa kahjuks?

Mõistagi on Tapalgi esindatud paljud väikelinnale omased puudused. Töökohti on siin vähe, rakendust leiavad peamiselt lihttöölised. Spetsialistidel tuleb reeglina töökohta vaadata väljaspoolt Tapa linna, tihti käiakse tööle Rakverre või pealinna.

Kaubandusvõrk on kehvavõitu ja spetsiifilisemate esemete otsinguil tuleb jälle võtta ette sõit linnast väljaspoole. Kuid ka ses osas pilt tasapisi paraneb: alles selle aasta alguses avati senise Maxima ja Grossi kõrval Tapal ka Konsum.

Kuna nõukogude ajal kolis Tapale palju Vene sõjaväelasi, on elanikkond suuresti venekeelne. See võib peletavalt mõjuda inimesele, kes ise vene keelt ei valda.

Kui kallis?

Kinnisvara Tapal esialgu veel liiga kallis ei ole, mistõttu praegu on üsna sobiv aeg sealkandis soovi korral üürikinnisvarasse investeerida.

2-3-toalise renoveeritud korteri hind jääb 17 000 ja 37 000 euro vahele. Sama suure üürikorteri eest küsitakse 170 kuni 400 eurot kuus.

4-5-toalise renoveeritud maja eest tuleb välja käia 16 000 kuni 99 000 eurot.

Maja Tapal. FOTO: KV.EE

Koolid?

Üldhariduskoole on Tapal kaks: Tapa Gümnaasium ja Tapa Vene Põhikool. Huviharidust pakub Tapa Muusika- ja Kunstikool.

Aga töö?

Tööga, nagu öeldud, kiita ei ole. Kui pole militaarseid huvisid ja lihttöö samuti päris sinu teetass pole, tuleb väga suure tõenäosusega vaadata tapalt väljapoole.

Tööportaali andmetel on praegu pakkuda kohti operaatoritele, tõstukijuhile ja müüjale, linna kodulehelt leiab paar pakkumist koristajale.

Elu Tapal. FOTO: Scanpix/KASPER MÄE/VIRUMAA TEATAJA

Mida vabal ajal teha?

Tapal tegutseb Tapa Spordikeskus, kus kohalikel elanikel võimalik aktiivselt aega veeta. Erinevad spordiklubid pakuvad võimalust tegeleda lauatennise, jalgpalli, poksi, võitluskunstide, jooga, aeroobika ja palju muuga. Kuna linna muudkui täiustatakse, on valminud ka kergliiklustee, mis lubab spordiga mugavalt välitingimusteski tegeleda.

Linnas tegutseb ka mitmeid spordiga mitte seotud huviringe, näiteks mitmed rahvaansamblid, laulukoorid, Tapa Kultuurikoja näitering, käsitööring, kirjandusklubi ja nii edasi. Täpsema ülevaate leiab linna kodulehelt.

Tapa asukoht Lahemaa rahvuspargi serval ja Neeruti mägede läheduses pakub võimalusi mõnusateks väljasõitudeks loodusesse. Kaugel pole ka Lääne-Virumaa ilusad mererannad.

Tapa kergliiklustee. FOTO: Scanpix/Virumaa Teataja/ ARVET M

Kuhu sööma minna?

Toitlustusasutusi tuleb Tapale tasapisi juurde, kuid seni, kuni need hoogu koguvad, julgevad kohalikud elanikud soovitada einestamiseks Vaksali Trahterit ja Pätsi ketti kuuluvat Tapa Pitsakohvikut.

Midagi veel?