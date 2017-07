Fotod: kas elaksid mõnes neist Lõuna-Eesti kallitest ja võimsatest häärberitest?

1. Suure krundi, tiigi ja kolme abimajaga Arossa villa, hind 259 000

/ KV.EE

Arossa villa asub Võrumaa imelistel kuppelmaastikul. Krundil asub neli maja: 562 ruutmeetrine villa, 240ruutmeetrine seminarimaja, 120 ruutmeetrine väiksem maja ja 70 ruutmeetrine grillkoda. Villa ostjal on võimalik tegeleda turismindusega, aga ka kasutada kinnisvara lihtsalt elamiseks. Naabreid läheduses ei ela ja teed on piirkonnas head.

2. Juugendstiilis mõisakompleks Viljandimaal, hind 1 420 000 eurot

/ KV.EE

Viljandi lähedal asuv mõisakompleks, mis on renoveeritud ühepereelamuks. Kompleksi kuuluvad 580 ruutmeetrine peamaja, 168ruutmeetrine tall-tõllakuur, laste mänguväljak ja tenniseväljak. Isegi Viimsis on raske midagi sellesarnast leida. Sõnad on üleliigsed, eheda mulje saamiseks tuleb pilte vaadata.

3. Maja Viljandi järve ürgorus, hind 565 000 eurot

/ KV.EE

Kaunis maja Viljandi linnas, mis on väga privaatse asukohaga Lossipargi vahetus läheduses. Mõne minuti jalutuskäigu kaugusel on supelrand. Kinnistu piirneb kaitsealaga, kus on keelatud edasine elamuarendus. Majast avanevad vaated järvele ning kaunile ümbritsevale loodusele. Maja sisekujunduses on kasutatud palju kivi, palgist siseseinu ning massiivseid puittalasid ja muid haakuvad puitelemente. Elutuba ja avatud köök avanevad akende ja terrassidega järve poole. Elaksid nagu maal, aga tegelikult siiski linnas.

4. Lihvimata teemant Viljandimaal ehk Abja mõis, hind 199 000 eurot

/ KV.EE

Eestimaal on alles veel vähe mõisaid, millel puudub hoolitsev omanik. Abja rüütlimõisa kompleks koos iidse pargiga on üks nendest. Mõisahoone on kahekorruseline barokkstiilis häärber hilisema 2,5 korruselise juurdeehitusega. Toad on osaliselt renoveeritud ning mõisas on võimalik sees elada. Hoone üldpind on 1500 ruutmeetrit, tube on kokku 25. Võrreldes teiste mõisatega on Abja mõisa muinsuskaitse eritingimused ühed pehmemad – sisuliselt peab säilitama ainult hoone välisilme. Iidse pargi pindala on 3,7 hektarit.

5. Renoveeritud talukompleks Valgamaal, hind 149 000 eurot

/ KV.EE

Klassikaline eestipärane renoveeritud talukompleks, suurusega 14,5 hektarit, millest 8,5 hektarit on haritvat maad ja 4,6 hektarit on metsamaad. Kinnistul asub äsja renoveeritud talumaja, suurem ait maakivist keldriga, suitsusaun koos eeskojaga ja maakivist laut. Kinnistule on hea juurdepääs aastaringselt.