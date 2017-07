5 väga vajalikku infokildu kõigile IKEA kaupluste külastajatele

Näidised saab hiljem väga soodsalt ära osta

Eraldi ruumist saab igas IKEA poes kaubaväljapaneku vahetamisel osta vana väljapaneku mööblit 30 kuni 80 protsenti soodsamalt. Seda ei tea väga paljud kaupluse külastajad ega oska seetõttu ka vastavat ruumi otsida.

Näidistoodete hinda saab kaubelda

Kuigi nendele toodetele on enamasti hinnasilt külge pandud, annab nende üle alati kaubelda. Kui tundub, et mõni asi on ülehinnatud, küsi lähimalt töötajalt soodsamat pakkumist. Enamasti on see võimalik.

Kaubavahetus toimub kindlatel aegadel

Parimate diilide saamiseks külasta kauplusi pärast suvist ja talvist allahindlust, samuti nädalatel, mille sisse jääb 1. august ja 1. aprill. Reeglina vahetatakse just siis kaupluste väljapanekuid ja vanad näidised lähevad müüki.

Mõned poed saavad uued tooted enne teisi

Mitte kõigisse IKEA esindustesse ei jõua uued tooted ühel ajal. Igas regioonis on oma testikauplus. Rootsis asuvad need Stockholmis ja Helsingborgis, paar tükki on Saksamaa, mõned Hollandis ja nii edasi. Üldiselt on testkauplusi IKEA esinduste arvu arvestades väga vähe.

Mõnikord saab ka vanemat mööblit asendada

Kui sul on vaja varuosa või vahetust mõnele tootmisest maha võetud mööblitükile, siis võta IKEA esindusega julgelt ühendust - väga võimalik, et neil õnnestub sulle vajaminev osa leida või tellida.

IKEA vahetab ringi kõike peale voodipesu

IKEA poliitika on üsna vaba: nad vahetavad esemeid hea meelega ümber ja võtavad tagasi. Vaid ühe kaubaartikli puhul teevad nad erandi ja see on voodipesu. Seda ei ole nad mitte kunagi mitte mingil juhul nõus tagasi võtma või vahetama.