Pesuvahenditootjate kampaania paneb inimesed väga valesti pesu pesema

Vaid 30kraadise veetemperatuuriga tehtud pesukordade arv on viimastel aastatel märkimisväärselt tõusnud. Kui 2012. aastal pesi nii madala temperatuuriga pesu vaid 12 protsenti vastavas küsitluses osalenuist, siis 2016. aastal oli see protsent juba 38 peale kerkinud, vahendab Telegraph.

Hüppeline kasv on tingitud suurte pesuvahenditootjate keskkonnakampaaniatest, eestvedajateks siinkohal näiteks Unilever ja Procter & Gamble.

Näiteks leiab Persili kodulehelt lause: «30kraadise veega pesu pestes ei säästa te üksnes helgema tuleviku tarbeks energiat, vaid teete teene ka oma riietele. Persili suurepäraste omadustega pesuvahend peseb rõivad puhtaks ka madalatel temperatuuridel!».

30kraadise veega soovitatakse riideid pesta ka raha säästmise eesmärgil, kuigi arvutused on näidanud, et aasta peale säästavad tarbijad sel moel elektriarvete pealt kõigest 15 eurot.

Hügieenispetsialist Lisa Ackerly ütleb, et 30kraadine vesi on selgelt liiga külm, et rõivaid korralikult puhastada, ja sellise pesu tagajärjel võivad meie enda riideid meid haigeks teha. «Alus- ja voodipesu, käte- ja köögirätikud ning saunalinad tuleb puhtaks pesta oluliselt kõrgematel temperatuuridel, 60- või isegi 90kraadise veega. 30kraadine loputamine ei tapa kangas leiduvaid baktereid,» sõnab ta.

Eriti oluline on korralikult puhastav pesu laste ja vanemate inimeste ning nõrgema immuunsüsteemiga inimeste pesu pesemisel. «Raha ja energiat kokku hoida on muidugi väga hea, aga tuleks valida kohti, kus seda teha. Kui halvasti pestud pesu mõnel pereliikmel tervisehäda tekitab, läheb selle kõrvaldamine tõenäoliselt oluliselt kallimaks maksma,» ütleb Ackerly.