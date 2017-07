Väga huvitav uusarendus Tallinna vanalinna serval

Arendaja ise ütleb, et 38 kahe- kuni neljatoalise korteriga maja iseloomustab peamiselt moderne klassika.

/ KV.EE

Maja välisilmele annavad tooni maast laeni ulatuvad aknad, klaasitud rõdud ja klinkertellis-plaatidest fassaad. Ehitaja lubab, et see tagab hoonele pika kasutusea.

/ KV.EE

/ KV.EE

Architect 11 sisearhitektid on Hermanni Maja siseviimistlusele loonud kaks põhipaketti, milles on kasutataud sinakas-halle toone ja kvaliteetseid viimistlusmaterjale. Neile, kes ihaldavad vaid parimat, on pakett VIP, mille peened jooned ja materjalivalik rahuldavad nõudlikuma maitse.

