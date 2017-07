Laadivat telefoni ei tohi mingil juhul oma voodis hoida

New Hampshire´i tuletõrje avaldas hiljuti väga mõtlemapaneva teate oma Facebooki-lehel:

"Uuringutest selgub, et 53 protsenti lastest ja teismelistest laeb oma telefoni või tahvlit kas oma voodis või suisa padja all. See on väga ohtlik. Laadimisel tekkiv soojus ei pääse eralduma ning laadija muutub üha tulisemaks. Kõige kehvem võimalus on, et voodi süttib põlema. See ohustab tervet peret.".

Popsugari artiklist selgub, et 72 protsendil lastest ja 89 protsendil teismelistest on oma magamistoas vähemasti üks nutiseade. Nii et olge ettevaatlikud ja kontrollige, kus ja millal pereliikmeid oma seadmeid laevad.