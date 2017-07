7 kõige absurdsemat nutiseadet sinu kodusse

Nutikas mahlapress

/ juicero.com

Tundub nagu tore lahendus, kuid kuuldavasti on Keurigi 400 dollarit maksev Juicero päris elus täiesti kasutu. Miski peale võimaluse teda eemalt juhtida ei erista seadet teistest mahlapressidest.

Sõnumitega röster

/ toasteroid.com

Toasteroid on korraga röster ja printer. See tähendab, et ajal, mil röster sinu saia röstib, prindib ta sinna peale mingi sõnumi. Valikud on lõputud: emotikonid, ilmaprognoos, meeldetuletused päevatoimetuste kohta ja nii edasi. Paraku nõuab see toimimiseks seda, et pool saiaviilust kas kõrbeb või küpseb liiga vähe. Pealegi, kui tihti oled tundnud, et tahaks ilmateadet saiaviilult lugeda?

Madrats, mis teavitab truudusetusest

/ digitaltrends.com

Kui kahtlustad, et partner sulle sarvi teeb, võid kaaluda 1800dollarie Smarttressi soetamist, mis saab kohe aru, kui kaasa kellegagi sinu abieluvoodis hullanud on. Kui sisselülitatud madrats sinu eemalolekul seksitegevuse tuvastab, saad enda telefonile vastavasisulise teavituse. Kena kõik, aga miks kaasa sind just teie voodis petma peaks? Kas see on ikka investeeringut väärt?

Kahvel, mis kontrollib söömist

/ HAPI.com

Kui vaevled tihti ülesöömise käes, võiksid tõenäoliselt soetada 100dollarilise HAPIforki, mis tuvastab, kui kiiresti sa sööd, ja annab värinalarmiga märku, kui seda liiga kiiresti teed. Teaduslikult on ära tõestatud, et see kahvel tõesti toimib ja sunnib inimesi aeglasemalt sööma, AGA selle tulemusel ei söö keegi tegelikult harjumuspärasest vähem: nad söövad lihtsalt pikemat aega. Lisaks on tootmises olemas vaid kahvel, ei mingit lusikat. Ning see kahvel ei tee vahet, kas sööd salatit või pastat, kuigi nende roogade kaloraaži vahe on ju märkimisväärne.

Näägutav hambaniit

/ flosstime.com

Patareitoitel 30eurone Flosstime lubab meelde tuletada, millal oleks aeg hambaid puhastada. Ta sülitab sobival hetkel välja jupi hambaniiti ja kui seda kasutad, siis ta naeratab, kui ei, siis kurvastab.

Selle senised kasutajad pole tootega aga just liiga rahul. Tagasisidest võib lugeda, et see ei innusta hambaid sagedamini puhastama ja ajab niiti välja täiesti suvalistel hetkedel.

Söögitegemist õpetav pann

/ pantelligent.com

The Pantelligenti 129dollariline Smart Pan peaks sulle teada andma, millal on liha praadides õige hetk sel teine pool pöörata. Selle info saab ta siis, kui sisestad telefoni kaudu oma lihatüki paksuse ja küpsusastme, milles seda süüa soovid. On ainult üks probleem: pann arvestab temperatuuri iseenda pinnal, sul oleks aga vaja teada temperatuuri lihatüki sees.

Vana hea lihatermomeeter on selleks tarbeks oluliselt kasulikum.

Nutikas õhuvärskendaja

/ febreze.com

Febreze Home on 80dollariline rakenduse kaudu kontrollitav õhuvärskendaja. See suudab õppida selgeks, et sulle meeldib sorts jasmiinilõhna hommikul ja teine lavendlit õhtupoolikul. Ta õpib kontrollima koguseid ja nii edasi. Aga nagu üks kasutaja toote vajalikkuse kenasti kokku võtab: see on veel üks põhjus olla rõõmus oma täiesti nutivaba kodu üle.