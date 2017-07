Moodulmaja laseb fantaasial lennata

Kui kaugem eesmärk on suur suvekodu, mis mahutaks lahedalt ära kogu pere ja küllatulnud sõbrad, pole mõtet hakata kalli raha eest esialgu ehitama üht väiksemat maja, mille asemele kunagi tulevikus suurem püstitada. Siinkohal tulebki appi moodulmaja: moodulite abil saab alustada väga väikesest, alla 20 ruutmeetri suurusest elamisest, mida siis jupphaaval suuremaks ehitades jõutakse lõpuks täpselt sobivas suuruses suvekoduni.

Eestis moodulmajade tootmisega tegeleva EasyHome'i esindaja Birgit Algma ütleb, et kuna moodulmajad sobivad suurepäraselt ka aasta ringi elamiseks, pole küsimustki, kas neist ka hea suvekodu saab. «Selline maja on hea võimalus testida krundi dünaamikat ja hiljem saab uusi mooduleid lisades kas samas kohas laieneda või maja paremasse paika ümber tõsta,» rääägib ta.

Samuti moodul- ja elementmajade tootmisega tegeleva Greencube'i müügi- ja arendusjuhi Henri Bekmanni sõnul ostetakse moodulmaja sageli ka kohta, kus vanad hooned talvel elamist ei kannata. «Vanu hooneid renoveerida on kokkuvõttes ilmselgelt kallim kui uus osta,» räägib Bekmann. «Ning uue maja eluiga on kindlasti kordades pikem renoveeritud hoone omast. Suvel vanemas majas elades on moodulmaja näol hoovil kena külalistemaja.»

Kuigi pealtnäha väga suvine, saab moodulmajas vajadusel ka aasta ringi elada. FOTO: Greencube

Väga vähese vaeva lahendus

Moodulmajade teiseks väga suureks plussiks on see, et puuduvad igasugused piirangud. «Vundamenti pole vaja, seega on suur investeeringukoht ja ehituspiirangute nõue juba kadunud,» räägib Algma. Lisaks on moodulmaja hankimine ka oluliselt lihtsam kui nullist nii-öelda tavalise maja ehitamine. «Näiteks meie esimese maja komplekteerimine, joonestamine ja muud toimingud võtsid aega pool aastat, enne kui 20-ruutmeetrine maja valmis sai,» meenutab Bekmann. Ta lisab, et praegu on nad selle töö oma klientide eest ära teinud ning ostja saab maja kätte mõne kuuga, olenevalt tellimuse järjekorrast. Üldjuhul on see kuni kaks kuud.

Lisaks toob Bekmann välja, et alla 20 ruutmeetri suurune ehitis ei vaja ehitusseadustikust tulenevalt ehitusteatist ega ehitusluba, mistõttu on see ideaalne lahendus päris esimeseks katusealuseks krundil – kõik sekeldused paberimajandusega jäävad lihtsalt ära. Lisaks on pisike moodulmaja tema sõnul mugav ka selle poolest, et ei nõua kliendilt mingeid meeletuid jõupingutusi. «Hoone tuuakse kliendile hoovile ühes tükis ja paigaldamine võtab üldjuhul kuni paar tundi,» ütleb Bekmann Greencube'i moodulite kohta.

Ka elamistingimuste osas ei tule milleski järeleandmisi teha, sest olgugi moodulitest koosnev, on säärane maja kodu nagu kodu ikka. Mugavuste puhul on valik Algma sõnul äärmiselt lai – moodulpindadel, mida kasutatakse näiteks lehtlas, on vaid seinad. Kuid mugavusi saab vastavalt vajadusele juurde lisada ning luua täpselt sellise kodu, nagu tulevane elanik soovib. «Valikus on soojendatud versioonid, köögid, kuurid, pesuruumid ja kõik muu, mis ühes kodus vaja võiks minna,» loetleb Algme.

Moodulmaja saab vastavalt vajadusele ja võimalusele tasahilju laiendada, mis teebki sellest eriti mugava lahenduse kõigile suvekoduigatsejaile. FOTO: EasyHome

Kättesaadav kõigile

Tavalise majaga võrreldes on moodulmaja väga paindlik. Kui vaja, saab poole pealt üsna märkimisväärselt meelt muuta ja ümber mõelda. Sellist luksust klassikaline suvekodu juba ei võimalda – ei saa ühel hommikul ärgates lihtsalt mõelda, et ah, tegelikult peaks maja ikka teise krundi otsa paigutama. Moodulmaja puhul on see võimalik. Samuti võib sellist ehitist omas tempos laiendada. «Näiteks kui perre peaks sündima lühikese ajaga mitu last ja vanavanemad sisse kolivad, saab maja laiendada just neid vajadusi silmas pidades,» ütleb Algma.

Valida saab täpselt sellises järgus ehitise, nagu endale sobib: saab osta tühjast karbist kuni «võtmed kätte»-lahenduseni.

Bekmann ütleb, et Greencube'i peamine müügiartikkel väikemajade puhul ongi just 19,92 ruutmeetrit suur kõikide mugavustega aasta ringi kasutamiseks mõeldud majamudel. Mooduleid lisades saab sellisest tillukesest suvemajast mugavalt edasi laieneda, finantseerides majaehitusse vähehaaval. «Kui majaehitus on praegu siiski pigem kallis, siis mõistlik ruutmeetrite arv annab parema lõpphinna, ehk majaost ei ole enam ainult jõukamate inimeste privileeg,» räägib Bekmann.